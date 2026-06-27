A-t-on besoin de deux jambes dans l’espace?

Avoir ses deux jambes, est-ce vraiment nécessaire dans l’espace? C’est la question insolite que pose l’astronaute britannique John McFall, qui pourrait devenir la première personne physiquement handicapée à se rendre en orbite.

McFall, 45 ans, est médecin et ancien athlète paralympique. Il vit aussi avec une prothèse depuis qu’à l’âge de 19 ans, sa jambe droite a été amputée au-dessus du genou.

Dès 2027

En 2022, il s’est joint au Fly! Program de l’Agence spatiale européenne, spécialement destiné à tester les capacités de personnes handicapées à se rendre en orbite et à y travailler.

En février 2025, il est devenu le premier membre de ce programme à passer avec succès l’étape des évaluations médicales qui faisaient de lui un candidat possible à un séjour sur la station spatiale.

Le 2 juin dernier, le gouvernement britannique annonçait sa sélection comme candidat pour la première mission vers la future station spatiale de la compagnie privée Vast, prévue pour 2027.