9e Semaine d’accès à la justice: consultez gratuitement un avocat!

Progrès systémiques

La Semaine de l’accès à la justice rassemble donc un éventail d’intervenants du secteur de la justice de l’Ontario et de tout le pays. On cherche à «développer des solutions significatives, centrées sur le public, qui promeuvent le changement systémique dans le système de justice», indique le TAG.

«Cette semaine est l’occasion de découvrir de nouvelles initiatives, de réseauter avec divers partenaires et d’étudier les questions essentielles d’accès à la justice sous différents angles.»

Le thème de la Semaine 2024 est «Redéfinir l’accès à la justice», permettant de réfléchir à l’accès à la justice «dans un contexte plus général, que ce soit sous l’angle de la technologie, de l’accessibilité ou de l’inclusivité».

Le Barreau a créé le TAG en 2015 pour favoriser une meilleure coordination et collaboration dans le secteur de la justice. Le Barreau réglemente les avocats et les parajuristes de l’Ontario, «dans le but de protéger l’intérêt public, maintenir et de faire avancer la cause de la justice et la primauté du droit».