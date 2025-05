8e Gala RelèveON: quinze finalistes et un hommage

Le 8e gala RelèveON du Club canadien de Toronto, son événement annuel phare où sont honorés et encouragés des entrepreneurs de moins de 40 ans, aura lieu le 12 juin à partir de 17h45 au salon Appel de la Bibliothèque de références de Toronto.

Au bout d’un parcours de promotion dans plusieurs régions de la province, le Club a reçu 70 candidatures de jeunes entrepreneurs, professionnels, cadres, leaders inclusifs et leaders étudiants: les cinq catégories pour chacune desquelles l’identité des finalistes a été dévoilée le 6 mai.

On a également annoncé que c’est Jean Bouchard, ex-directeur d’école et actuel président de la Communauté du trille blanc, qui recevra le prix hommage Stéphane Teasdale, présenté par la firme d’avocats Cassels et décerné par le conseil d’administration du Club canadien, lors du gala.

Les finalistes et lauréats dans les autres catégories sont sélectionnés par des jurys de sept personnes, coordonnés par Eunice Boué.

Voici les finalistes: