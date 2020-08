Le 3 août 2020 marquait le 60e Anniversaire de l’Indépendance du Niger. Cet anniversaire fut déclarée Fête Nationale de l’Arbre en 1975 par les autorités de l’époque, compte-tenu de l’avancée nocive de la désertification dans le pays

Pour marquer l’événement cette année, plusieurs activités étaient prévues dans toutes les localités du Niger, dont la cérémonie de plantation des arbres dans le département de Ouallam situé dans la région de Tillaberi à l’ouest du Niger.

«C’est une opportunité d’éveiller la conscience sociale et de certains acteurs institutionnels concernant l’importance de la préservation des forêts en danger de dégradation continue au pays», selon Marsadou Soumaila, Préfet du département de Ouallam.

«Ouallam a été marqué par de nombreuses périodes de sécheresse et crises de famine ayant occasionné une forte pression sur les ressources forestières, notamment la coupe abusive du bois pour la commercialisation et l’usage domestique», précise l’ONG TOLD (Tourism and Local Development), co-organisatrice de l’événement.