Alors que la situation sanitaire actuelle pèse sur notre moral, notamment chez les jeunes, il est plus qu’important de faire ce qui nous rend heureux, ce qui nous donne envie de se lever le matin. Certaines personnes trouvent leur passion facilement, mais ce n’est pas le cas de tout le monde. Alors, comment trouver sa passion? l-express.ca vous a concocté un guide en 6 étapes.

1 – Connaître la définition d’une passion

Tout d’abord, il faut comprendre ce qu’est une passion. Toute activité peut en être une: faire des mots-croisés, des blagues, marcher, parler, chiner dans les brocantes… Cela n’a pas d’importance tant que cette activité nous procure du bonheur.

La passion n’est pas une obsession pour un sujet unique dans laquelle on va se jeter à corps perdu. Elle n’a pas a persisté forcément dans le temps! En effet, nos centres d’intérêts changent au cours de la vie. Nous grandissons et on se désintéresse des choses qui nous faisaient vibrer avant. Mais pas de panique, on se passionne pour de nouvelles choses!

Avoir une passion permet de donner une raison d’être et d’être heureux. Selon Confucius, faire de sa passion son métier donnerait même l’impression de n’avoir jamais «à travailler un seul jour de votre vie»!

Une passion est donc tout simplement ce qu’on aime le plus et qui paraît indispensable à notre bonheur et notre bien-être.