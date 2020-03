Du divertissement québécois en direct sur Instagram et Youtube

Malgré que le monde soit mis sur pause en raison du CoViD-19, plusieurs personnalités québécoises continuent de nous divertir de chez eux par l’entremise des réseaux sociaux, notamment Instagram et YouTube.

Mehdi Bousaidan et Rachid Badouri

À 19h45, tous les soirs sur Instagram et Facebook pendant 25 minutes, les humoristes Mehdi Bousaidan et Rachid Badouri discutent de l’actualité de la journée, se racontent des anecdotes tout en répondant aux questions du public.

Instagram: Mehdi Bousaidan (@mehdibousaidan) et Rachid Badouri (@rachidbadouri)

Mathieu Dufour

À 21h, tous les soirs, jusqu’à la fin du confinement, Mathieu Dufour pilote le Show-Rona Virus en direct sur Instagram (@mathduff).

Pendant son émission, il reçoit plusieurs personnalités québécoises et Youtubeurs. Les segments et la liste d’invités sont autant planifiés qu’improvisés. Chacune de ses émissions a un thème en particulier et il interagit avec les commentaires des internautes.