Un demi-million de nouveaux astéroïdes d’un seul coup. Et ce n’est pas parce que des astronomes ont soudain bénéficié d’un télescope plus puissant. Ils ont simplement fouillé dans une base de données.

Plus spécifiquement, Alexey Sergeyev et Benoit Carry, de l’Université Côte d’Azur en France, ont analysé des images du Sloan Digital Sky Survey (SDSS), prises entre 1998 et 2009.

Catalogage 3D des étoiles

Le SDSS est un effort massif de catalogage 3D des étoiles dans une grande portion du ciel de l’hémisphère nord, et un effort qui est toujours en cours.

Il a résulté de leur « fouille » 506 200 « nouveaux objets » (et un autre demi-million d’objets déjà connus) qui ne pouvaient pas être des étoiles à cause de leur déplacement dans le ciel.