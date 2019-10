5 sorties à faire cette semaine: du 14 au 20 octobre

Cette année, 50 films, dont des longs et courts métrages, seront projetés au cinéma Scotiabank (angle Richmond Ouest et John). Vous pourrez par exemple assister à des premières torontoises ou canadiennes, avec les films aux titres évocateurs: Extra-Ordinary, Whitches In The Woods, Blood Machines ou encore The Odd Family: Zombie On Sale…

Après certaines projections, les réalisateurs participeront à une séance de questions-réponses. Les billets de projections individuels sont maintenant en vente au prix de 13,99 $ le film.

Du jeudi 17 au lundi 21 octobre: des films du BIPOC

Fondé en 2001, le festival de films Reelworld a pour but de présenter le travail de cinéastes du BIPOC (Black/Indigenous/People of color): longs métrages narratifs, documentaires, courts métrages, vidéos-clips, etc.

Cette année pour la première fois, 100% des films du festival ont été créés par des Canadiens. Prix d’un billet pour une projection: 12 $.