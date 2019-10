5 sorties à faire à Toronto cette semaine: du 7 au 13 octobre

Cette semaine rime avec vacances d’automne et préparation de l’Action de grâce, mais aussi avec fleurs, danse et exposition. Voici cinq évènements qui se déroulent à Toronto du 2 au 8 septembre.

L’image de la femme noire

Le Ryerson Image Centre propose une visite spéciale de l’exposition The Way She Looks, sur les photos et les photographes de femmes noires en Afrique et chez nous, le mercredi 9 octobre.



Entrée gratuite, de 18h à 20h au Ryerson Center Images, tout près de Dundas Square.

Venez vous essayer à la danse

Au Meridian Hall, on vous propose des cours de danse gratuits le jeudi 10 octobre, dans leur studio sur la rue Yonge (au sud de Front) entre 18h et 19h. C’est un mélange de danse africaine, hip-hop et moderne qui est proposé à la découverte par la compagnie Artists in Motion Dance.