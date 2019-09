Devant et derrière l’objectif: les femmes africaines à l’honneur au Ryerson Image Centre

«Les femmes africaines n’ont pas eu ce pouvoir de choisir la manière dont elles voulaient être vues», selon Sandrine Colard, commissaire de la nouvelle exposition The Way She Looks au Ryerson Image Centre de Toronto jusqu’au 9 décembre.

La collection retrace différents portraits des femmes africaines dans l’histoire de la photographie, de l’Africaine continentale à l’Afro-Américaine, y compris celle qui a connu l’apartheid en Afrique du Sud.

L’apogée de cette histoire est trouvé dans les oeuvres de photographes africaines elles-mêmes.

L’histoire de la femme africaine au coeur de l’art

Frappant de réalisme et d’histoire, le parcours photographique, de l’Afrique colonisée jusqu’aux représentations les plus modernes, vient troubler les esprits même dans notre société contemporaine.

Ces photographies ont marqué l’histoire. Par exemple, «David Goldblatt est un artiste incroyable, il faisait partie du collectif Afrapix dans lequel il documentait l’apartheid et dénonçait ce qui se passait sur place», témoigne Sandrine Colard.