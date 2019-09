5 sorties à faire à Toronto cette semaine: du 30 septembre au 6 octobre

Parmi les représentations artistiques cette année, l’artiste montréalaise Caroline Laurin-Beaucage nous emmène dans un univers poétique. Confinée dans un cube transparent, l’artiste reproduit ses anciennes performances pendant 4 heures, mettant en scène l’évolution de la danse au fil du temps, les 3 et 4 octobre.

Du 2 au 5 octobre à 19h30 et le 6 octobre à 14h au Meridian Hall ainsi qu’au Ryerson Theatre.

Du 3 au 5 octobre: ciné-concert Star Wars

Return of the Jedi, le sixième film des légendaires Star Wars, revient lors d’une projection unique accompagnée de l’Orchestre symphonique de Toronto, l’occasion pour tous les passionnés de l’univers de Georges Lucas d’être au plus près de la galaxie.

Au Roy Thomson Hall, 60 rue Simcoe. Places à réserver en ligne.

Le 4 et le 5 octobre: Oktoberfest

Nul besoin de se rendre en Allemagne pour être plongé au cœur d’une ambiance festive et chaleureuse. Oktoberfest invite tout amateur à se délasser autour d’une bière, et à déguster des menus typiques tels que la saucisse bavaroise, la flammekueche, ou encore le bretzel au chocolat. Un week-end gourmand pour le plaisir des petits et des grands !