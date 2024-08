25 ans d’acrobaties et de rires au BuskerFest

Le BuskerFest a 25 ans cette année. La grande fête foraine, avec ses acrobates, jongleurs, magiciens et autres artistes de rue, occupera le parc Woodbine, dans l’Est de Toronto, la longue fin de semaine du 30 août au 2 septembre, de midi à 20h.

Le festival accueille aussi une trentaine de camions de bouffe, un marché d’artisanat, une scène musicale dans un beergarden, des DJs le soir, des jeux pour les enfants, et le festival de chiens Bark in the Park TO comprenant les célèbres Ultimutts qu’on a vus notamment à la FrancoFEST de Hamilton.

Organisée au profit d’Epilepsy Toronto (entrée: 10$), c’est l’activité par excellence qui marque la fin de l’été à Toronto.

Parmi les artistes participants cette année, mentionnons:

Les Croquiky Brothers: un duo coréen de danse, cirque et… dessin!