CNE 2019: la plus grande fête foraine au Canada

Animaux

Plusieurs spectacles avec des animaux seront présentés.

Amis des chats, ne manquez pas le Cat Show qui réunira plus de 125 chats de l’Ontario, les 24 et 25 août de 10h à 17h au Café Soleil. Une compétition sera organisée, mais il sera aussi possible de caresser les chats après les spectacles.

Si vous préférez les chiens, alors rendez-vous au spectacle Abracadabark. Ce spectacle canin mélange magie, mystère et amusement. Là aussi, il est possible de rencontrer les chiens après le show.

Il y a des représentations tous les jours, mais pensez à arriver en avance pour être sûr d’avoir un siège.