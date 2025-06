12e Étage: quand le théâtre donne voix aux oubliés

Pour le metteur en scène Ralph Civil, «12e Étage est avant tout une déclaration d’amour au métier d’acteur, à ceux qui, malgré l’oubli et la précarité, continuent de croire au pouvoir de la scène».

Ricardo Lefèvre, figure emblématique du théâtre et du cinéma populaire haïtien, incarne Roger avec justesse et intensité. Connu pour ses rôles comiques comme Piwouli, l’acteur démontre ici une grande profondeur dramatique. «Je n’avais jamais joué de monologue auparavant. Ce rôle a été un véritable défi», confie-t-il. « C’est une plongée dans l’âme d’un homme seul, perdu entre ses espoirs et ses désillusions. »

Un projet porté par une vision artistique et sociale

La présentation de 12e Étage à Toronto marque une étape importante pour la Compagnie Théâtre Créole, fondée en 1999 en Haïti. Depuis leur arrivée au Canada en 2012, ses dirigeants Ralph Civil et Nerlande Gaétan œuvrent à promouvoir la culture créolophone et afro-descendante dans un contexte où les artistes issus de la diversité peinent à trouver leur place.

«En arrivant ici, on a vite réalisé à quel point les artistes noirs étaient invisibles sur la scène francophone», explique Nerlande Gaétan, coordinatrice de la compagnie. «On nous disait que notre art était amateur, qu’on faisait ça “par amour”. Il a fallu lutter pour faire reconnaître notre professionnalisme.»

À travers ses pièces, formations et projets à portée éducative, la compagnie cherche à redonner une voix aux créateurs marginalisés. «Notre objectif est de professionnaliser les artistes de la diversité, de créer un théâtre au service de la diversité», précise-t-elle. Le lancement prochain d’un incubateur artistique va également dans ce sens.