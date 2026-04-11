115 nouvelles espèces marines en une seule mission

Plus de 115 nouvelles espèces marines d’un seul coup. C’est ce que des scientifiques ont identifié dans les eaux australiennes, aux abords de la Grande Barrière de corail.

Le résultat final, préviennent les chercheurs, pourrait même atteindre les 200 espèces, lorsqu’ils auront terminé l’analyse des échantillons. Ceux-ci ont été recueillis au cours d’une expédition menée à cette fin pendant 35 jours, l’automne dernier.

Éponges, crabes, requins

Parmi ceux-ci: des espèces jusqu’ici inconnues d’éponges, de vers, d’étoiles de mer, de crabes et d’anémones. Ainsi qu’un poisson de plus d’un mètre de long appelé la chimère éléphant (en anglais, «ghost shark») et une espèce de petit requin des profondeurs, appelé en anglais le catshark.

Ces découvertes ont été faites entre 200 et 3000 mètres de profondeur, dans le Parc naturel de la mer de Corail, une zone marine protégée dont le million de kilomètres carré reste encore, à ces profondeurs, largement inexploré.