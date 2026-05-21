10e anniversaire de l’école catholique Pape-François à Stouffville

MonAvenir, école Pape-François
Spectacle d'élèves pour le 10e anniversaire de l'école Pape-François à Stouffville. Photos: Csc MonAvenir
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Publié 21/05/2026 par l-express.ca

Les élèves, le personnel, les familles et les partenaires communautaires ont célébré avec fierté, le 19 mai, le 10e anniversaire de l’école catholique Pape-François du Conseil scolaire catholique MonAvenir.

Située à Stouffville, au Nord-Est de Toronto, cette école a été la première du Conseil scolaire à offrir un parcours complet de la maternelle à la 12e année (M-12) sous un même toit.

Selon les responsable, «cette vision a permis de créer une continuité dans le cheminement des élèves ainsi qu’un fort sentiment d’appartenance au sein de la communauté scolaire».

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Le comité d’accueil à la fête à l’école Pape-François: les mascottes des équipes sportives Cardinaux et Titans.

Moment important

La célébration de ce 10e anniversaire marquait un moment important pour reconnaître le chemin parcouru et souligner la contribution de toutes les personnes ayant participé à l’essor de l’école.

Animée par la directrice de l’école, Sandrine Tchatchou Sadja, la fête a attiré plusieurs dignitaires et partenaires communautaires, dont Iain Lovatt, maire de Whitchurch-Stouffville, et Carolyn Albanese, du ministère de l’Éducation.

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Les élèves ont présenté plusieurs prestations artistiques et culturelles mettant en lumière les valeurs de l’école, notamment la persévérance, l’esprit de famille, la solidarité et le sentiment d’appartenance à la francophonie catholique.

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Des élèves soulignent les valeurs de leur école.

École M-12

Des témoignages d’élèves, d’anciens élèves, de membres du personnel et de partenaires ont également permis de souligner l’impact positif de l’école depuis son ouverture.

«Depuis dix ans, cette première école M-12 permet aux élèves de grandir, d’apprendre et de s’épanouir en français dans un environnement catholique accueillant et profondément enraciné dans la communauté», a souligné la présidente du Csc MonAvenir, Geneviève Grenier.

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Au micro: la directrice de l’éducation, Nicole Mollot.

La directrice de l’éducation, Nicole Mollot, estime que «cette école est devenue bien plus qu’un lieu d’apprentissage: elle est une communauté vivante, enracinée dans des valeurs chrétiennes solides et tournée vers l’avenir».

Dix ans de passion

Elle a également souligné le travail des directrices depuis sa fondation: Marie-France Crête, Isabelle Côté et Sandrine Tchatchou Sadja. Cette dernière a commenté que «c’est dix ans de collaboration, de passion et d’engagement envers nos élèves».

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La directrice de l’éducation du Csc MonAvenir, Nicole Mollot, et la directrice de l’école Pape-François, Sandrine Tchatchou Sadja.

La célébration a permis de remettre des certificats de reconnaissance à des membres du personnel et à des élèves présents depuis l’ouverture de l’école. Une plaque commémorative a également été offerte.

Le Conseil scolaire catholique MonAvenir accueille environ 16 000 élèves de la maternelle à la 12e année au sein de ses 47 écoles élémentaires, 12 écoles secondaires et 2 écoles élémentaires et secondaires sur un territoire qui s’étend de la péninsule du Niagara à Peterborough et de Toronto à la baie Georgienne.

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