10e anniversaire de l’école catholique Pape-François à Stouffville

Les élèves, le personnel, les familles et les partenaires communautaires ont célébré avec fierté, le 19 mai, le 10e anniversaire de l’école catholique Pape-François du Conseil scolaire catholique MonAvenir.

Située à Stouffville, au Nord-Est de Toronto, cette école a été la première du Conseil scolaire à offrir un parcours complet de la maternelle à la 12e année (M-12) sous un même toit.

Selon les responsable, «cette vision a permis de créer une continuité dans le cheminement des élèves ainsi qu’un fort sentiment d’appartenance au sein de la communauté scolaire».

Moment important

La célébration de ce 10e anniversaire marquait un moment important pour reconnaître le chemin parcouru et souligner la contribution de toutes les personnes ayant participé à l’essor de l’école.

Animée par la directrice de l’école, Sandrine Tchatchou Sadja, la fête a attiré plusieurs dignitaires et partenaires communautaires, dont Iain Lovatt, maire de Whitchurch-Stouffville, et Carolyn Albanese, du ministère de l’Éducation.