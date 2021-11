100 ans depuis Agnes Macphail: la lente féminisation des Communes

Faut-il des femmes ou des féministes?

La politologue Manon Tremblay se permet d’ailleurs une question… «Est-ce qu’il faut plus de femmes en politique, ou faut-il plus de féministes en politique?»

Sur ce, point de doute. Agnes Macphail, à défaut d’être ministre, était féministe. «Men and women can take turns at being angels [of the home]», a-t-elle livré dans un discours rapporté par l’autrice Madelyn Holmes dans son livre Working for the Common Good : Canadian Women Politicians (Fernwood Publishing, 2017).

Les femmes âgées de 21 ans et plus et nées au Canada venaient alors à peine de gagner le droit de voter.

«Elle s’est présentée 8 fois en 22 ans [et une autre fois en 1948, NDLR] dans un environnement qui n’était forcément pas très accueillant, dominé par les hommes», rappelle Carol Hughes. «La longévité d’Agnes Maphail en politique est remarquable.»

Avant Agnes Macphail, des députées provinciales

Alberta, 1917: Louise McKinney et Roberta MacAdams