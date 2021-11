Soirée Saphir 2021 : 7 prix pour 7 femmes aux parcours d’exception

Cette année, elle a été décernée à Khatima Louaya, francophone canadienne originaire du Maroc.

En tant qu’intervenante en relation avec les communautés au Conseil des Ecoles Publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO), elle a expliqué accueillir beaucoup de francophones de différentes origines. Elle met à contribution toute son expérience et ses compétences linguistiques et sociales pour faciliter l’intégration d’immigrants francophones, nouveaux arrivants et réfugiés en Ontario.

« Je m’investis à titre professionnel et personnel pour le seul objectif de faciliter l’intégration sociale et économique des immigrants francophones. Cela enrichit notre communauté et fait d’elle une communauté diversifiée, accueillante, solide et inclusive. »

Prix Jeunesse

Présenté par Lise Béland, vp régionale du Collège Boréal et présidente du Club canadien de Toronto, le prix Jeunesse reconnait la contribution remarquable d’une femme de moins de 30 ans à l’avancement de la francophonie en Ontario.

« Je sais à quel point les jeunes femmes d’aujourd’hui sont inspirantes, créatives, dévouées et fortes », a souligné Lise Béland. « Je crois en l’importance de reconnaitre leurs efforts, qui contribuent à un avenir où les femmes pourront évoluer dans des milieux respectueux et où les barrières de la langue, du genre et de la nationalité n’existeront plus ».