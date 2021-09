Redécouverte des femmes artistes «rivales» du Groupe des Sept

Donc, il serait plus exact de parler de leur redécouverte… Et d’essayer de comprendre, l’exposition aidant, la raison de leur occultation, heureusement remédiée maintenant.

Groupe surprenant et puissant

Suzanne Duquet est l’une de ces artistes qui sont les moins connues aujourd’hui. Or, son portrait intitulé Groupe est «l’un des portraits de groupe les plus surprenants et puissants de l’art canadien», selon Sarah Milroy, curatrice en chef du Musée McMichael.

Duquet crée ce tableau en 1941 lorsqu’elle étudie à l’École des beaux-arts de Montréal. Ensuite, elle enseigne l’art, et continue de peindre et de participer au monde artistique pendant des décennies. Et pourtant, elle est si peu connue.

Effets des contraintes sociales

Certaines des artistes de Uninvited ont bien commencé leur carrière artistique — formation dans les meilleures écoles d’art, participation à des expositions — puis l’ont vue écourtée.

Regina Seiden Goldberg arrête de peindre après son mariage. Margaret Watkins abandonne son art à cause de lourdes responsabilités familiales et financières.