Des cultures microbiennes en hommage au Groupe des Sept

Laissez reposer pendant quelques jours…

Il faut entre quatre jours et une semaine et demie pour que les cultures deviennent visuellement intéressantes par la variété des formes, des couleurs et des vides.

Il s’agit de faire un jugement esthétique, selon Jon Sasaki, pour décider à quel moment photographier ces cultures. Trop tôt ou trop tard, et il risque de manquer leur beauté maximale.

Les boîtes de Petri mesurent 10 pouces par 10 pouces, et les photos 36 pouces par 36 pouces. C’est un rapport que Jon Sasaki compare au rapport entre la petite esquisse préparatoire et le tableau final.

Et, dit-il, pour le tableau comme pour la photographie, la grande taille invite à la contemplation.

Passion pour la nature canadienne

Les moyens utilisés par Jon Sasaki viennent du monde scientifique et technique, alors que les peintres du Groupe des Sept utilisent la peinture à l’huile traditionnelle. Mais Jon Sasaki partage leur passion pour la nature canadienne et leur vœu de la représenter d’une manière novatrice.