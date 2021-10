75 ans après Viola Desmond, les femmes noires ont des modèles partout

Ce même cinéma avait déjà expulsé, quelques années plus tôt, la journaliste Carrie Best et des élèves noirs.

Viola Desmond est trouvée coupable d’évasion fiscale, même si elle a offert de payer la surtaxe pour avoir accès au cinéma, et devra payer une amende de 26 $. Sa demande d’appel sera refusée.

Après ses démêlés avec la justice, Viola Desmond finit par quitter la Nouvelle-Écosse et s’éteint à New York à l’âge de 51 ans.

Personnage historique national

Mais sa cause confirme la fondation d’un journal par Carrie Best, The Clarion. Il passera d’un feuillet à un journal qui suivra la cause, et mobilise la communauté noire de la Nouvelle-Écosse. En 1954, la ségrégation y prend officiellement fin.

Sur le plan personnel, Viola Desmond se voit accorder un pardon absolu par le gouvernement néo-écossais en 2010 et sa sœur, Wanda Robson, reçoit un remboursement de l’amende payée, ajustée à 1000 $.