Josée Forest-Niesing a été nommée au Sénat en 2018, et Lucie Moncion en 2016.

«Quelle bonne nouvelle pour notre communauté! Mme Clement est une femme leader, une mairesse engagée et une franco-ontarienne fière!»

Deux autres nominations

Bernadette Clement, avec le dirigeant syndical Hassan Yussuff et le comptable et administrateur James Quinn, eux aussi nommés ce 22 juin pour remplir des postes vacants au Sénat, «sont des fonctionnaires exemplaires et des chefs de file dans leur communauté», a noté le premier ministre Justin Trudeau.

«Ils ont consacré leur carrière à améliorer le sort des gens. Je suis impatient de travailler avec eux ainsi qu’avec tous les sénateurs afin de poursuivre notre combat contre la pandémie mondiale de COVID-19, de prendre les mesures nécessaires à notre relance et de rebâtir un pays plus résilient et inclusif pour tous.»

Ces trois personnes ont été recommandées par le Comité consultatif indépendant sur les nominations au Sénat, en vertu d’un processus mis en place en 2016 par le gouvernement libéral visant à assurer «que les sénateurs sont indépendants, qu’ils reflètent la diversité canadienne et qu’ils sont en mesure de se pencher sur les nombreux défis et toutes les opportunités qui se présentent au pays».