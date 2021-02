Zoom sur les festivals scolaires culturels

Danse

Créé en 1987, MASC proposera également, du 1er au 26 mars, son Festival de danse en milieu scolaire (FDMS) préparé cette année uniquement de manière virtuelle.

«Nous l’avons donc réinventé quelque peu, souligne Mme Ruano. La principale différence pour ce festival est qu’au lieu d’avoir toutes les activités sur quelques jours, elles sont réparties sur tout le mois de mars.»

Craint-elle qu’avec tous ces changements, l’intérêt s’émousse? Elle ne le croit pas puisque selon elle, «les deux festivals sont actuellement à 90% de leur capacité!»

Quand ça nous chante

On le répète allègrement depuis un an, la pandémie a forcé tout le monde à se réinventer, y compris dans la programmation d’un festival. Quand ça nous chante, de l’Association des professionnels de la chanson et de la musique (APCM), en est une belle preuve.

Jusqu’au 12 février 2021, 15 ateliers seront donnés à 70 participants par des professionnels de la chanson. Une diminution toutefois par rapport aux années précédentes.