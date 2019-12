Parmi les peintres canadiens, il en est un qui détient une place particulière: le Montréalais Yves Gaucher, grand maître de la géométrie en peinture.

Il est né le 3 janvier 1934 à Montréal, sixième de huit enfants. Son père, propriétaire d’une pharmacie, est aussi optométriste et opticien. Son entreprise est prospère et Yves et ses frères et sœurs fréquentent alors les meilleures écoles privées qui se trouvent à Montréal.

Gravure

Comment Yves Gaucher est-il devenu «l’un des plus grands peintres abstraits du Canada de la seconde moitié du vingtième siècle», selon son biographe Roald Nasgaard?

«Il s’impose d’abord comme un graveur novateur et son travail obtient des prix internationaux. Après avoir opté pour la peinture en 1964 et, pour le reste de sa vie, il s’adonnera à son style abstrait avec un impitoyable esprit critique et une rare pureté formelle.»

Musique

Yves Gaucher est d’abord très indécis sur la voie qu’il devrait suivre. Il est intéressé par la musique qui sera toujours très importante pour lui. Il grandit dans une famille où non seulement on écoute souvent de la musique, mais où tout le monde joue d’un instrument.