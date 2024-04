Yolande Bastarache tenait à ses bonheurs

Le même texte mentionne qu’une femme a eu vingt-deux grossesses, dont douze survivants. Ma grand-mère a eu dix-huit enfants, mais seulement onze ont survécu.

Rimes et dissonances

Je ne sais pas si la rime est ici volontaire, mais toujours est-il que «le troisième frère était devenu fonctionnaire et s’était perdu dans ses papiers et formulaires».

Toujours côté style, on trouve cette comparaison: «sourire comme les annonces de dentifrices à la télévision».

J’ai été surpris de lire dans le même paragraphe: «une photo de six centimètres sur huit centimètres», puis «un homme de six pieds et un pouce». Peut-être qu’un centimètre sonne plus petit qu’un pouce et qu’un pied fait plus grand qu’un mètre…

La nouvelle intitulée Libération ne mentionne jamais le nom de la protagoniste, désignée uniquement par le mot Elle. Il y a aussi «celle-là», deux petits mots qui la blessaient profondément.