Word On The Street Toronto 2019: les exposants francophones toujours au rendez-vous

C’est la chroniqueuse Nathalie Prézeau qu’on retrouvera au kiosque de L’Express. On pourra d’ailleurs se procurer auprès d’elle ses guides Toronto Urban Strolls For Girlfriends et Toronto Street Art Strolls… et au kiosque de La Mosaïque son guide S’installer à Toronto à l’intention des Européens.

Des auteurs francophones profiteront de la journée pour présenter leurs livres. Parmi eux, Paul Roux et ses Gladiateurs virtuels, Diya Lim avec La marchande, la sorcière, la lune et moi, ou encore Djennie LaGuerre qui présentera un spectacle de contes.

Grande variété d’exposants

Parmi les autres exposants (anglophones), mentionnons: des agences culturelles et des librairies; des organismes d’alphabétisation; des éditeurs de livres et de magazines plus ou moins rares de poésie, d’art, d’histoire, d’actualité et même d’ésotérisme; des associations d’écrivains et beaucoup d’auteurs indépendants.

Des tables rondes

Enfin, à l’occasion des 30 ans de Word On The Street, des discussions en anglais seront organisées autour de nombreuses thématiques, telles que «L’avenir de la lecture», «La création de la communauté littéraire», «L’écriture Queer au Canada», et «L’écriture avec la ville à l’esprit».