Wehebe Desta Zeru: en 12e année et déjà entrepreneur accompli

Formation sur YouTube

Il a appris à réparer les machines grâce à YouTube. «On peut tout trouver sur Internet et c’est vrai que cela m’a facilité la vie», explique Wehebe. Grâce aux vidéos sur YouTube, le jeune entrepreneur a pu bénéficier de conseils précieux.

De plus, la livraison de ces machines est compliquée et onéreuse. «Les machines distributrices viennent de Chine ou du Pakistan. Je paye un agent qui s’occupe de la livrer chez moi. Ensuite, si je veux la placer dans un lieu public, je dois louer un camion» indique le jeune homme.

Wehebe espère pouvoir installer ses machines dans les écoles, les hôtels et les hôpitaux. Il explique que «cela pourrait être profitable à tous et simplifier la vie des élèves et du personnel».

Une crise sanitaire «bénéfique» pour l’entrepreneur

Wehebe a vu la crise sanitaire comme une opportunité. Il a su tirer profit de ce contexte très particulier en 2020 et 2021. «J’ai vu la quarantaine comme un cadeau, car j’ai eu du temps pour penser et réfléchir.»

Durant ses temps libres, il a pu mettre au point ses projets et se lancer à fond dans ses affaires.