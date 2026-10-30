Voyager 1 : 50 ans pour parcourir un jour-lumière

L’étoile la plus proche de nous, Proxima du Centaure, est à un peu plus de 4 années-lumière. En novembre, la sonde spatiale Voyager 1 aura parcouru… un jour-lumière. Ou 25,9 milliards de kilomètres.

C’est tout de même quatre fois la distance entre le Soleil et Pluton. Et c’est l’engin spatial le plus éloigné de la Terre. Son jumeau, Voyager 2, est à «seulement» 22 milliards de kilomètres.

Ces deux sondes spatiales ont été lancées en 1977, donc il y a près de 50 ans. Elles avaient pour mission initiale d’approcher les planètes Jupiter et Saturne.

Profitant d’un «alignement» favorable des planètes, Voyager 2 a aussi pu approcher Uranus et Neptune dans les années 1980. On leur doit ainsi une manne d’informations inédites sur ces quatre planètes, leurs anneaux et leurs lunes.

Le point bleu pâle

On doit aussi à Voyager 1, en 1990, une célèbre photo appelée «pale blue dot», sur laquelle, à une distance de 6,4 milliards de kilomètres, on distingue un minuscule «point bleu pâle»: la Terre.