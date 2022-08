Votre ordinateur héberge-t-il un VPN malveillant?

Sans compter que cela rend l’ordinateur, et les autres appareils connectés au même réseau, également susceptibles d’être piratés. «C’est un vrai accès à un réseau d’ordinateurs zombies, qui sont utilisés à leur insu pour naviguer. Mais les abonnés peuvent aussi faire ce qu’ils veulent avec l’ordinateur infecté, car il n’y a pas de filtre», relève Philippe-Antoine Plante.

Se méfier des applications gratuites

Nous utilisons souvent des VPN dans le cadre de notre travail et de nos loisirs, relève Frédéric Cuppens, professeur au Département de génie informatique et génie logiciel de Polytechnique Montréal. La pandémie, avec la hausse du télétravail, l’a rendu encore plus répandu.

«Cela facilite le travail à distance de manière sécurisée. Cela permet aussi de déjouer la géolocalisation. Il y a différents usages, mais le plus souvent, cela permet de regarder des émissions de télévisions nationales alors qu’on est hors du pays.»

Toutefois, le spécialiste en cybersécurité des infrastructures critiques, qui n’a pas participé à cette étude, souligne lui aussi qu’il importe de se méfier des applications gratuites.

«Si vous ne le payez pas au départ, vous allez le payer d’une autre façon — publicités, performance, etc. — et dans ce cas, c’est par la connexion à ce service qui sera installée à votre insu et créera une porte dérobée pour les autres membres du réseau.»