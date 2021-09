Le vote des néo-Canadiens balance entre devoir citoyen et freins sociaux

Accès à l’information pour voter

Élections Canada a recensé d’autres freins au vote des néo-Canadiens, dont l’accès à l’information nécessaire pour voter. «En 2015, 14% des néo-Canadiens qui n’ont pas voté à l’élection générale ont invoqué des raisons liées au processus électoral, comparativement à 7% des Canadiens de naissance et des immigrants de longue date.»

Le fait de ne pas avoir été inscrit sur la liste électorale a également été évoqué. Ainsi que la barrière de la langue, certains néo-Canadiens ne maîtrisant ni le français ni l’anglais, et pouvant donc «avoir plus de difficulté à trouver et à comprendre l’information sur les élections».

Le manque de temps, de revenu et le statut social sont aussi des composantes de l’absence du vote plus prononcé chez les néo-Canadiens que chez les Canadiens de naissance ou les immigrants de longue date.

Une participation légèrement plus forte depuis 2015

Selon Saint-Phard Désir, du CÉSOC, une nuance commence à se faire sentir depuis les élections de 2015. «La participation des néo-Canadiens augmente timidement depuis, car ils voient des noms sur des pancartes de candidats qui ressemblent aux leurs.»

Une tendance confirmée en 2015 par Statistique Canada, qui a noté que le taux de participation avait davantage augmenté chez les nouveaux immigrants que chez les immigrants de longue date.