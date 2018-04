De jeunes voix pour la poésie

Camille Simonet

«Les poèmes sont ma fenêtre et un autre visage» a déclamé la finaliste francophone des Voix de la poésie, Alice Blouin-Decoste, en récitant le poème de Louise Dupré Je ne trouve pas toujours. Et quelle fenêtre! La salle était comble ce jeudi 19 avril, au théâtre Isabel Bader de l’Université de Toronto, pour accueillir la finale du concours de récitation.

Créé en 2012, l’initiative Les voix de la poésie ne rassemblait à l’époque qu’une douzaine d’écoles, situées uniquement en Ontario. Cette édition 2018 a attiré 10 000 élèves venant de 1200 écoles canadiennes différentes. Une évolution impressionnante.

Les mots pour émouvoir et triompher

Les prestations des 24 élèves sélectionnés se sont enchaînées pour faire plier le jury de poètes. À la clé pour les champions des catégories bilingue, francophone et anglophone, un 1er prix de 5000$ et de l’argent pour la bibliothèque de leur école.

Si la finale se déroulait à Toronto, la demi-finale s’est faite en ligne et sur 10 000 candidatures. Une compétition rude s’est alors orchestrée pendant trois jours à Toronto entre les 24 finalistes. Armés de leurs mots, seuls trois compétiteurs de chaque catégorie se sont affrontés au Théâtre Isabel Bader.

Mais le but ne doit pas être que le prix à gagner, selon Johanne Blais, ancienne présentatrice de l’événement pendant cinq ans et membre du conseil d’administration des Voix de la poésie :

«Pour nous, ils sont tous des champions. L’important c’est que ça leur fasse découvrir la poésie et que ça leur donne envie d’écrire. C’est déjà formidable qu’autant de personnes se soient déplacées pour en écouter», s’exclame-t-elle.

D’ailleurs, cette année, des poètes se sont rendus dans les écoles torontoises pour donner des ateliers d’introduction à la poésie.

Une poésie essentielle

Au terme de deux heures d’envol lyrique et de délibérations, le jury s’est finalement prononcé sur les vainqueurs de 2018. Dans la section bilingue, c’est la jeune Brittany Huellas-Bruskiewicz, de Port Coquitlam, C.-B., qui a mouché les spectateurs. On notera la participation de John Wood de la Toronto French School qui a remporté une troisième place.

Pour ce qui est de la section française, les prestations de Charlie Rivard, de Montréal, ont fait chavirer le cœur du jury. Enfin, Hamish Marissen-Clark, de Vancouver, a remporté la première place chez les anglophones.

«Réciter un poème, c’est se laisser aller à la justesse des mots, c’est exprimer avec force et concision toute une palette de perceptions», a commenté le poète Pierre Nepveu, impliqué dans l’organisme depuis ses débuts et membre du jury. «Les voix de la poésie permettent aux jeunes de faire entendre leur sensibilité, leurs émotions et de nous communiquer ainsi tout un monde à travers le langage des poètes.»

Quoi de mieux que les mots de Scott Griffin, fondateur du Griffin Poetry Prize, pour conclure la cérémonie: «Les voix de la poésie est un concours important, car il permet de créer un lectorat à la poésie canadienne, si importante pour notre culture ».