Viva Las Vegas! 10 coups de coeur

Ils ont commissionné plusieurs artistes pour créer des portraits de l’animateur, dont Sara Hodge qui a eu un trait de génie en exécutant son portrait sur une installation de toiles trouvées dans les marchés aux puces.

5. Les plafonds du Venetian

On marche le nez en l’air dans l’hôtel Venetian (et son petit frère le Palazzo), pour admirer tous les plafonds merveilleux. Partout, du grand art, peint à la main par des artisans italiens: sous le toit abritant les clients devant la grande entrée (la plus belle de Las Vegas selon nous), sous la coupole du hall d’entrée, au-dessus des colonnades de marbre menant vers les casinos.

Et j’étais bouche bée de me sentir si minuscule sous les immenses fresques de l’entrée du Grand Canal (au bout du faux pont Rialto auquel on accède depuis le boulevard Las Vegas).

4. La variété des chorégraphies de la fontaine du Bellagio

Difficile de ne pas penser à la finale du film Ocean Eleven avec George et Brad quand on voit les magnifiques jeux d’eau de la fontaine du Bellagio. Elle comprend plus de 1200 jets d’eau et s’alimente dans un puits directement sous le domaine.

Je croyais qu’on assistait à la même représentation aux demi-heures. Mais un répertoire d’une trentaine de chansons est offert tout au long d’une semaine. Chacune a droit à sa propre chorégraphie de jets d’eau. Jamais deux fois la même chanson dans une journée! On trouve l’horaire de la saison en ligne.