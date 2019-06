Le Las Vegas aquatique

Pour d’autres moments aquatiques hors du commun au coeur de Las Vegas, rendez-vous aux canaux de l’hôtel Venitian, au spectacle Le Rêve de l’hôtel Wynn ou au spectacle O du Cirque du Soleil à l’hôtel Bellagio.

Hors Strip

Les excursions hors de Las Vegas sont de plus en plus populaires. Toutefois, les touristes veulent faire des excursions hors Strip permettant de revenir en ville à temps pour assister à un spectacle le soir. Toutes sortes de promenades en jeep, en hélicoptère, etc. permettent donc de revenir en ville en fin d’après-midi.

Notre escapade aquatique nous a permis de nous déplacer en kayak transparent (de Vegas Glass Kayaks) sur les flots rafraîchissants du fleuve Colorado. Les eaux y recèlent des surprises, telles ces sources chaudes de couleur vert émeraude où viennent s’abreuver des coyotes.

En route, nous avons visité le site du barrage Hoover, dont l’eau retenue a rendu possible le développement de Las Vegas. La croissance accélérée de cette cité (plus de 500 000 nouveaux habitants depuis 10 ans) étonne, impressionne et rend perplexe en cette époque de développement durable et de réduction des ressources.

Malgré sa croissance, Las Vegas utilise environ 20% moins d’eau qu’en 2008. L’eau est recyclée et réutilisée au maximum, notamment dans les golfs.