Deux pâtissières franco-ontariennes à Las Vegas

Le style et le train de vie

Pour la compétition, «je veux trouver une façon de marier le thème et mon style et offrir quelque chose dont je suis fière», propose-t-elle. Son style, quel est-il? «Quelque chose d’élégant, d’architectural et inspiré par la nature».

Relever des défis fait également partie de son style, alors elle aime créer un gâteau plus difficile et repousser les limites pour faire quelque chose de différent.

Les deux aspects de son entreprise — le côté sérieux et le côté givré? — font aussi partie de ce qu’elle apprécie. «Ça me laisse la possibilité d’être créative une journée et super analytique et de penser au côté affaires la journée suivante. Je fais quelque chose de différent chaque jour.»