Le vignoble Pearl Morissette dans le Niagara: la passion de l’authentique

En 1994, lorsqu’il travaillait au réputé restaurant montréalais Laloux, il a rencontré des gens qui l’ont exposé de plus près au monde viticole et qui l’ont inspiré à pousser sa passion encore plus loin.

«Je me suis retrouvé avec des gens très allumés, et nous, on rêvait de ce qui est aujourd’hui la restauration montréalaise. Le vin au verre, les petites assiettes. J’ai été exposé très tôt, j’ai été mis en rapport avec des vins de producteurs qui surpassaient largement les critères de leurs appellations, ou encore en mouvance nature.»

François Morissette est reparti à zéro

Au domaine Pearl Morissette, les abeilles bourdonnent par milliers dans leurs ruches, mais on ne cultive pas leur miel.

Des canards se promènent sur le vaste terrain du vignoble, mais on ne collecte pas leurs œufs.

Des vaches broutent le gazon, mais elles ne sont pas là principalement pour des fins de consommation humaine.