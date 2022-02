Les gens veulent vieillir chez eux, pas en institution

Vers des modèles d’hébergement avec soutien

«Nous encourageons le gouvernement à mettre en place un réseau de modèles d’hébergement avec soutien, comme alternative valable et abordable pour prévenir et retarder l’institutionnalisation», soutient le président Jean-Rock Boutin.

«Durant les années 80 et 90, le gouvernement a jugé que ce n’était pas une vie normale d’être dans d’énormes institutions et a encouragé la création d’un réseau de foyers de groupes, d’appartements avec soutien et de milieux familiaux. Pourquoi ne pourrions-nous pas faire la même chose pour les personnes âgées?»

Vieillir actif et productif

La FARFO reconnaît que les personnes aînées et retraitées n’ont pas toutes besoin de services ou de soins à domicile. La majorité d’entre elles sont capables de subvenir à leur besoin.

«Cependant, il faut encourager le maintien de leur mieux-être et promouvoir une vie active et productive.»

La FARFO recommande de prendre des actions pour prévenir l’isolement social et appuyer les populations les plus à risque, «telles que les groupes multiculturels, les personnes nouvellement arrivées, la communauté LGBTQ, les personnes âgées vivant de l’insécurité financière».