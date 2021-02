Vers des écoles entièrement francophones en Colombie-Britannique: le chantier avance

«Les gouvernements précédents en Colombie-Britannique n’ont pas fait leur devoir», indique Gino LeBlanc, «mais là, c’est le temps de s’y mettre. Le CSF est dans une position de grande force suite au jugement de la Cour suprême du printemps dernier.»

«Il faut maintenant que le gouvernement Horgan et la nouvelle ministre de l’Éducation, Jennifer Whiteside, fassent les suivis nécessaires puis améliorent l’éducation en français, soit l’école homogène.»

L’égalité réelle

Il rappelle que le concept central du jugement repose sur l’égalité réelle, et non proportionnelle, entre l’éducation francophone et anglophone.

«Sa mise en œuvre demeure un enjeu politique. Les francophones, qui sont en deçà de 2% de la population, doivent vraiment se battre, se retrousser les manches pour convaincre le gouvernement d’acheter des terrains, de bâtir des écoles et d’embaucher des enseignants. Ce seront des dépenses de fonds publics.»

«Là, ça traîne, reflétant le fait que les francophones ne sont pas une masse politique extrêmement importante. Le gouvernement de la Colombie-Britannique ne peut cependant faire abstraction des lois fondamentales du pays.»