Fin du système hétérogène dans les écoles francophones en Colombie-Britannique en 2021: ça grince des dents

Ça ne l’a pas traumatisée. «Moi, j’ai vraiment aimé ça», raconte-t-elle, «mais personnellement, j’étais impliquée dans le conseil étudiant de l’école au complet et dans le conseil étudiant francophone… En plus, les francophones, on avait chacun notre ordi, un Mac Book fourni par le CSF, mais pas les anglophones.»

Celle qui poursuivra ses études à l’Université de Victoria en biologie était aussi active dans quelques équipes sportives de son école.

Embauche de nouveaux enseignants

Quand on aborde la question de la fin du système hétérogène, deux questions viennent à l’esprit d’Élise: « Y aura-t-il assez d’élèves francophones dans le système homogène et y aura-t-il suffisamment de profs pour enseigner en français toutes les matières?»

Pour le président du Syndicat des enseignantes et enseignants du programme francophone de la Colombie-Britannique (SEPF), Stéphane Bélanger, il n’y a pas d’inquiétudes pour ceux et celles qui viendront après elle. «Il y aura plus d’enseignants à embaucher, et ce, dans tous les domaines», répond-il.

Et avec des plus petites classes? «Sans doute. Ça risque d’être des belles tâches.»

Cependant, le gouvernement de la Colombie-Britannique aura-t-il assez d’argent pour construire de nouvelles écoles pour des petites classes? «Le jugement de la Cour suprême a statué que la question d’argent ne pouvait être évoquée pour ne pas construire d’écoles francophones!», rétorque le syndicaliste, somme toute optimiste face à l’avenir.