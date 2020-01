Vélasquez, de l’ombre à la lumière

Peintre officiel de la cour d’Espagne

En 1628, il devient, peintre chambre, la charge la plus élevée pour un peintre de la cour, le titulaire de cette fonction étant décédé.

Cette charge lui impose de réaliser des portraits de la famille royale et des cadres décoratifs pour le palais royal. Mais il conserve la liberté de travailler pour des particuliers.

C’est lors de cette année qu’il rencontre Pierre Paul Rubens (1577-1640), qui séjourne à Madrid, et il devient son ami. Rubens réalise aussi des portraits de Philippe IV.

Voyages en Italie

Avec l’autorisation du roi, Vélasquez faut deux voyages en Italie: Gênes et Venise en 1629, puis Rome et notamment la Villa Médicis, en 1630, pour perfectionner son style.

«L’influence de l’art italien sur Vélasquez est particulièrement notable dans ses tableaux La Forge de Vulcain et La Tunique de Joseph, toiles réalisées de la propre initiative du peintre, et non sur commande.»