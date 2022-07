Uriner sur une piqure de méduse? Il y a d’autres traitements!

Eau de mer, eau chaude, glace

Parmi les autres traitements largement diffusés sur Internet figurent l’utilisation d’eau douce, d’eau de mer, et de glace.

Des chercheurs de l’Université d’Hawaï à Mānoa ont revu 2000 études pour départager entre l’eau chaude et la glace.

Selon leurs résultats publiés en 2016 dans la revue Toxins, il faut appliquer sur la plaie une eau chaude (sans être bouillante: entre 45 et 50°C) pendant 20 minutes pour «désactiver» le venin des méduses.

Ils ont aussi constaté que les analgésiques oraux, l’eau de mer et une bouillie de bicarbonate de soude et d’eau de mer, avaient «plus d’effets positifs que négatifs» contre l’inhibition des nématocystes et soulageaient la douleur.

Pince à épiler ou carton

L’autre revue de littérature, publiée en 2012, concluait pour sa part que l’eau chaude et la lidocaïne apparaissent plus largement bénéfiques pour diminuer la douleur.