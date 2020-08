Des méduses géantes sur les plages de l’Île-du-Prince-Édouard

Depuis les années 1980, des proliférations sont régulièrement signalées un peu partout dans le monde. Les scientifiques restent prudents sur le sujet par manque de données fiables. Ils parlent de hausse à certains endroits, de variations à d’autres.

À cause de la pêche

Dans les eaux du golfe du Saint-Laurent, la recrudescence des méduses pourrait être liée à la disparition de l’un de leurs principaux prédateurs, la tortue luth (Dermochelys coriacea). C’est le résultat d’une étude, publiée en mai dernier par des chercheurs de l’Université de Dalhousie en Nouvelle-Écosse.

Plus largement, la surpêche débarrasse la méduse de ses prédateurs (thons, poissons-lunes, etc.) et de ses concurrents qui se nourrissent des mêmes espèces qu’elle. Elle peut ainsi se repaître en toute tranquillité de plancton, d’œufs et de larves des poissons restants.

Du vinaigre en cas de piqûre

La méduse est parfaitement adaptée à tous les bouleversements environnementaux qui affectent les océans. Un éventuel réchauffement climatique ne la dérangerait pas: elle apprécie les eaux plus chaudes!

La multiplication des constructions en mer et le long des côtes (pour lutter contre l’érosion notamment) est aussi un avantage pour sa reproduction. Car la jeune méduse, encore au stade de polype (comme du corail), a besoin de se fixer sur une surface dure pour atteindre sa forme adulte définitive.