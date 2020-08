Picnic Girl : de la danse à Montréal à la culture de lavande sur Île-du-Prince-Édouard

«Il faut quelques années pour que des plants de lavande deviennent productifs, et après quelques années, il faut les laisser se reposer. On ne peut pas dire: on plante et c’est fini. Pour maintenir une production et l’augmenter si possible, il faut constamment apporter de nouveaux plants et ouvrir de nouvelles sections.»

«Actuellement, sur la ferme, j’ai des plants qui sont à leur premier été, j’en ai qui ont deux ans et j’en ai qui sont pleinement productifs et qui devront être préparés pour leur année de repos. C’est une rotation et un renouvèlement constant. On a toujours les mains dans la terre et des projets plein la tête».

Le climat de l’île

La lavande aime la chaleur et le soleil. C’est une plante qui n’est pas capricieuse, mais toutes les variétés ne sont pas adaptées au climat de l’Île-du-Prince-Édouard.

À la ferme Picnic Girl, Hélène choisit ses variétés avec soin pour leur résistance, leurs arômes et la qualité de l’huile essentielle qu’elles produisent.

En plus de l’huile essentielle, plusieurs autres produits découlent de sa production.