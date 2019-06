De l’extrait de méduse pour aider votre cerveau?

Quoiqu’une clause en petits caractères accompagnant les publicités précise que: «Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration. Ce produit n’est pas prévu pour le diagnostic, le traitement, la guérison ou la prévention de toute maladie.»

Essai clinique négatif

Ce n’est pas tout. Les données présentées par la compagnie concernant la sûreté du produit semblent elles-mêmes démontrer que le produit ne peut pas fonctionner.

Leur essai clinique conclut en effet: «La présente étude s’est penchée sur le potentiel allergène de la protéine purifiée. (Les résultats) révèlent que la protéine n’est pas un allergène connu et ne risque pas de provoquer une réaction croisée avec des allergènes connus. L’apoaequorine est facilement digérée par la pepsine. (…) Ces données ne laissent pas la porte ouverte à des préoccupations supplémentaires en matière de sûreté qui seraient dues à une stabilité inhabituelle de la protéine suivant son ingestion.»

Autrement dit, la compagnie admet, dans cet extrait, que la protéine est décomposée lors de la digestion et n’entre pas dans le cerveau.

Effets indésirables et plaintes

Pire encore, dans un avertissement envoyé à la compagnie en 2012, la Food and Drug Administration des États-Unis écrivait que «notre inspection a trouvé des traces de plus de 1 000 événements indésirables et de plaintes rapportées à votre firme entre mai 2008 et décembre 2011».