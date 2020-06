Urgence CoViD-19 en Ontario: ça fait maintenant 3 mois

On a l’impression que ça fait trois ans, mais la décision du gouvernement de l’Ontario de déclarer l’état d’urgence afin de fermer les écoles et les entreprises «non essentielles» pour freiner la propagation de la CoViD-19 – ou du coronavirus comme on disait au début – remonte maintenant à trois mois.

«Cette décision signalait le début de l’une des périodes les plus sombres de l’histoire de l’Ontario», a reconnu le premier ministre Doug Ford mercredi en se permettant une rétrospective.

Mobilisation

«Notre gouvernement a immédiatement mobilisé ses efforts pour enrayer la propagation de la maladie, rejoint par des milliers de travailleurs et travailleuses de la santé de première ligne, nos bénévoles et nos entreprises, et les quelque 14,5 millions de personnes qui résident dans notre belle province. J’ai été impressionné par cette vaste mobilisation collective», a-t-il rappelé.

«Malgré cela, l’Ontario a subi des pertes bien plus lourdes que nous n’aurions pu les imaginer.»