CoViD-19: de «bonnes nouvelles» jeudi en Ontario

Le gouvernement de l’Ontario aura de «bonnes nouvelles» à annoncer jeudi 14 mai à propos de la première étape du déconfinement. C’est ce qu’a laissé entendre le premier ministre Doug Ford en conférence de presse mardi.

Cette première étape de déconfinement de la province inclut entre autres la réouverture de certains commerces et lieux de travail, et le droit à des rassemblements un peu plus nombreux (de cinq à dix).

Le camping bientôt autorisé

Tout dépendra des recommandations du médecin hygiéniste en chef de l’Ontario, le Dr David Williams. Ce dernier attendait que le nombre de nouveaux cas de CoViD-19 transmis au sein de la communauté soit plus près de la centaine par jour.

Le gouvernement ontarien a déjà commencé à permettre la réouverture de certaines entreprises de la province comme les centres de jardinage, les quincailleries et les magasins de vente au détail.

Les parcs provinciaux sont rouverts pour des randonnées d’une journée, mais Doug Ford a notamment dit que les campings pourront bientôt ouvrir.