Une première station sous-marine de désalinisation

désalinisation
La technologie de la compagnie Flocean.
Publié 27/01/2026 par Agence Science-Presse

Transformer de l’eau de mer en eau potable est si coûteux et énergivore que peu de pays se sont tournés vers cette alternative. Mais une compagnie norvégienne veut faire le pari que la désalinisation serait plus facile si l’usine était installée au fond de l’eau, plutôt qu’au bord de l’eau.

La logique derrière ce raisonnement: l’osmose inverse. On appelle ainsi une méthode de purification de l’eau.

Filtrer le sel

Lorsque cette méthode est utilisée en bord de mer, elle consiste à pomper l’eau de mer à travers une membrane composée de trous microscopiques qui ne font passer que l’eau, filtrant ainsi le sel et les minéraux. La pression nécessaire pour faire passer l’eau est ce qui nécessite le plus gros de l’énergie.

Or, en théorie, avec une usine au fond de l’eau, l’osmose inverse nécessiterait moins d’énergie, parce que la pression de l’eau — le poids de toute cette eau audessus de l’installation — devrait contribuer à pousser l’eau à travers la membrane.

Une économie d’énergie de 40 à 50%, selon la compagnie Flocean, qui espère commencer à «produire» de cette façon de l’eau potable au printemps 2026. Son équipement repose à 524 mètres de profondeur, près du port pétrolier de la zone industrielle de Bergen.

Si cette expérience est suivie de près, c’est parce qu’à travers le monde, plusieurs placent beaucoup d’espoir dans la désalinisation de l’eau de mer (ou dessalement).

Répondre à des pénuries d’eau potable

Ces attentes viennent du fait qu’un peu partout, des pénuries d’eau potable surviennent en raison des canicules ou de l’exploitation des nappes souterraines et des cours d’eau.

Or, 97% de l’eau dans le monde est salée. Selon une estimation parue en 2022 dans une revue scientifique appelée justement Desalinisation, seulement 1% de l’eau potable dans le monde provient pourtant de la désalinisation.

Les plus importantes de ces usines sont au Moyen Orient, incluant l’Arabie saoudite et Israël. On en trouve aussi plusieurs, de plus petite taille, sur le pourtour de la Méditerranée.

