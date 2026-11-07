Une première bourse nationale pour étudier la petite enfance francophone en situation minoritaire

Une toute première cohorte de six chercheuses mènera des projets sur la petite enfance francophone en situation minoritaire grâce à une nouvelle bourse nationale de l’Association des collèges et universités de la francophonie canadienne (ACUFC). Le but: combler le manque de données et orienter les politiques publiques.

Six équipes de chercheurs ont présenté leurs projets le jeudi 5 novembre à Ottawa, à l’occasion du Symposium en petite enfance francophone.

Chaque projet cible un enjeu précis, tout de même avec pour point commun: la petite-enfance en situation minoritaire.

Les six projets sont distribués entre la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, l’Ontario, l’Alberta, la Colombie-Britannique, le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.

Les sujets des projets sont très variés. Ils touchent autant l’appartenance des petits à une langue ou une culture qu’à la neurodivergence en francophonie minoritaire.