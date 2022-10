Une nouvelle chronique sur le vin et ses artisans

En tant qu’acteur de soutien de l’industrie, je me fais donc un devoir de simplifier cette cacophonie et partager de belles histoires provenant de la vigne. Vous en conviendrez, le vin doit être amusant, convivial et accessible à tous.

Le terroir dans les veines

Je suis le petit-fils de fermiers et d’un fromager. J’ai donc le terroir dans mes veines et la conséquence de ce bagage génétique fait que j’aime les vins qui goûtent quelque part et non pas quelque chose.

Alors voilà que nous avons la chance d’avoir Niagara à quelques kilomètres de Toronto. Oui, je vais écrire à propos du Languedoc et du Roussillon, de la Toscane et de Rioja, mais je vais faire une grande place à nos producteurs locaux qui font des vins exceptionnels exprimant élégamment le terroir et encore mal connus.

Donc, de belles histoires en perspective, des coups de cœur, des découvertes – c’est ce qui est au menu pour cette toute nouvelle chronique.

C’est un projet un peu égoïste où je suis en quête d’histoire vraie, où la soif d’apprendre l’odyssée de la vigne est bien plus grande que la soif de boire… Et combien plus enivrante que l’ivresse du vin!

Bien humblement vôtre. Santé!