Une nouvelle carte interactive pour la francophonie canadienne

Répondre à un manque

La carte interactive de la FCFA permet aussi de faciliter l’accès à l’information en français, «un problème majeur en milieu minoritaire», souligne Isabelle Dasylva-Gill de SAF’Île. «Même si ce n’est pas son objectif premier, cette carte répond à ce manque», remarque-t-elle.

Aux yeux de Nicole Arseneau-Sluyter, présidente de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB), la carte apporte «une grande valeur ajoutée». La SANB compte d’ailleurs faire la promotion de ce nouvel outil sur les réseaux sociaux.

«Par contre, [elle] devra être partagée sur les sites Web de toutes les associations et les institutions francophones et centres touristiques dans chaque province pour qu’elle soit utile à tous et pour que le reste du monde, que ce soit à l’international ou à travers du Canada, puisse la trouver», note de son côté Marie-Thérèse Nickel, directrice régionale de l’Association canadienne-française de l’Alberta (ACFA) de Calgary.

– Avec des informations de Marine Ernoult, Marianne Dépelteau et Julien Cayouette.