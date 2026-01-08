Une lune de Saturne habitable?

Une lune de Saturne pourrait-elle abriter, en dessous de son épaisse couche de glace, une couche d’eau qui pourrait demeurer à l’état liquide pendant de très longues périodes?

C’est l’espoir que suscitent des «fuites» de chaleur découvertes parmi les données vieilles de 20 ans d’une sonde spatiale. Cet excès de chaleur s’est produit à la hauteur du pôle Nord d’Encelade, une des plus grosses lunes de Saturne.

Jets de vapeur

La sonde américaine Cassini, qui avait tourné autour de la planète aux anneaux entre 2004 et 2017, avait déjà établi, il y a 20 ans, qu’il y avait de l’eau liquide cachée là-dessous.

Elle avait alors détecté de larges jets de vapeur d’eau émergeant des fissures de la surface glacée. Ces jets pourraient être la conséquence des puissantes forces gravitationnelles auxquelles est soumise Encelade, dans l’orbite de la gigantesque Saturne.

Mais la question la plus importante était ailleurs: l’eau pouvait-elle demeurer stable, c’est-à-dire à l’état liquide, pendant suffisamment longtemps pour qu’on puisse rêver d’y voir émerger de la vie?